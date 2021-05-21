Арендатор зарезал соседку и ранил собственника квартиры в Москве

В Москве мужчина, снимавший комнату у местного жителя, зарезал ножом соседку по квартире и ранил хозяина жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полицейских, убийство было совершено в одной из квартир дома №5/2 на Ленинградском проспекте. Владелец-пенсионер сдавал в квартире несколько комнат. «Вечером 20 мая в ходе конфликта один из съемщиков зарезал женщину, которая также снимала жилье в квартире, а затем ранил собственника», — пояснил собеседник агентства.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, напавшего на женщину и владельца недвижимости. Устанавливаются все обстоятельства и причины конфликта.

Ранее частнопрактикующий риелтор обнародовал список высказываний проблемных арендаторов квартир. Топ-10 возглавила фраза «Я только приехал в Москву и собираюсь искать работу».

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