В Москве заметили новый виток квартирного ажиотажа

Минувший апрель стал лидирующим месяцем 2021 года по числу сделок по покупке новых квартир в Москве. Объемы продаж оказались близки к пиковым декабрьским показателям, следует из материалов агентства VSN Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в московских проектах комфорт-класса в апреле было заключено более 3 тысяч сделок, в новостройках бизнес-класса продали почти 2,44 тысячи квартир. «Продолжается ажиотаж среди покупателей доступного жилья и рост ипотечных сделок», — констатируют эксперты.

Новый виток спроса на квартиры они объясняют скорым завершением программы льготной ипотеки. При этом большинство покупателей выбирают студии, однокомнатные и небольшие двухкомнатные квартиры, заметили специалисты. Средняя площадь проданного лота комфорт-класса составила по итогам апреля 51 квадратный метр. В бизнес-классе этот показатель равен 61,6 квадратного метра.

Средняя сумма сделок с начала года выросла на 8 процентов. Минимальный бюджет покупки в комфорт-классе достиг 3,2 миллиона рублей, в бизнес-классе — 5 миллионов рублей. Максимальный составил 32 миллиона и 89 миллионов рублей соответственно, подсчитали в VSN Realty.

Ранее сообщалось, что самая дорогая квартира в Москве стоит 2,69 миллиарда рублей. Она расположена в Пресненском районе столицы, ее общая площадь превышает 900 квадратных метров. В целом каждая десятая квартира на вторичном рынке жилья в столице реализуется по цене выше 100 миллионов рублей, подсчитали эксперты.

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