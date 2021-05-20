Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами

С начала 2020 года средняя стоимость квадратного метра вторичных квартир в Москве выросла на 17 процентов, до 359 тысяч рублей, следует из материалов агентства «Азбука Жилья», предоставленных «Ленте.ру». Самая дешевая «вторичка» предлагается в Капотне и Некрасовке.

По данным риелторов, в этих двух районах «квадрат» стоит 170,5 и 174 тысячи рублей соответственно. Кроме того, в топ-10 столичных локаций с дешевым жильем вошли районы Южное Бутово, Ростокино, Бирюлево Западное и Восточное, Новокосино, Ярославский, Лосиноостровский, Ново-Переделкино — там средняя стоимость «вторички» не превышает 200 тысяч рублей за квадратный метр.

Специалисты назвали и район с самым дорогим жильем — это Хамовники, где «квадрат» в среднем стоит 740,4 тысячи рублей. Далее следуют Арбат и Якиманка (645 тысяч и 609 тысяч рублей соответственно).

За последние полтора года вторичные квартиры подорожали почти во всех районах города, отмечают эксперты. Показатель средней стоимости квадратного метра уменьшился только в четырех локациях — это Крылатское (минус 14 процентов), Сокольники (минус 5 процентов), Северное Тушино и Ростокино (в обоих — минус 2 процента).

Ранее в мае стало известно, что наибольшей популярностью у покупателей жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости.

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