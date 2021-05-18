Квартирам в России предрекли удорожание из-за одного фактора

Рост цен на квартиры в России продолжится как минимум из-за одного фактора — это удорожание строительных материалов. Такое мнение агентству Regnum высказал руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Как отметил специалист, с начала 2021 года некоторые строительные материалы уже выросли в цене на десятки процентов, поэтому и квартиры в новостройках будут дорожать. «В то же время ажиотажного спроса на квартиры уже нет, — заявил эксперт. — Многие среди остро нуждавшихся в улучшении жилищных условий <...> решили этот вопрос с использованием благоприятных кредитных условий».

Страхи по поводу бесконечного роста цен на жилье в России оказались сильно преувеличены, подчеркнул Ордов. Он предрек ослабление волны инвестиционного спроса на недвижимость. Ее уничтожат два фактора: это вялое восстановление доходов населения и рост процентных ставок по кредитам.

Ранее, в апреле, аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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