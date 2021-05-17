В России утвердили новую стоимость жилья

В России установят новый норматив стоимости квадратного метра жилья — 55,72 тысячи рублей. Этот показатель будет использоваться во втором полугодии 2021-го, он на 13 процентов превышает аналогичный для первого полугодия, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минстроя.

Кроме того, приказом определены показатели средней рыночной стоимости жилья для отдельных регионов страны на третий квартал 2021-го. Максимальная стоимость жилой недвижимости утверждена для Москвы — 128,645 тысячи рублей за квадратный метр. Наименьшие значения вводятся для Кабардино-Балкарии — 32,8 тысячи рублей за «квадрат», и Дагестана — 32,54 тысячи рублей.

Нормативы стоимости жилья регулярно пересматриваются для коррекции размеров социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Ранее в мае эксперты заявили, что ждать падения цен на квартиры в России не стоит. По их мнению, удешевление жилья невозможно: его стоимость будет стабильно увеличиваться, так как в стране слишком мало квадратных метров. На каждого россиянина в среднем приходится по 26 «квадратов», в то время как в Германии этот показатель равен 39 «квадратам», в США — 70 квадратным метрам.

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