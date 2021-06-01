Микроквартиры выставили на продажу в центре Москвы

Квартиры площадью от 12 квадратных метров выставили на продажу в центре Москвы. Купить их можно по цене от 3,5 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении Центра управления городским имуществом, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Все микроквартиры расположены в «самых престижных районах столицы», подчеркивается в сообщении, — в историческом центре, недалеко от музеев, набережных и значимых городских объектов. Продавать их будут на торгах, то есть стартовая цена может значительно увеличиться.

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Первый лот — студия площадью 11,8 квадратного метра на улице Арбат. Она расположена в доме середины XIX века, стартовая цена — 3,5 миллиона рублей. Прием заявок на участие в торгах ведется до 8 июля 2021 года, аукцион состоится 14 июля. Особняк принадлежал родственникам писателя Александра Грибоедова, впоследствии там располагалось Общество русских врачей.

Второй лот — в доме на улице Костикова, начальная цена — 3,6 миллиона рублей, заявки принимаются до 24 июня, торги состоятся 30 июня. Общая площадь квартиры — 14,5 метра. Третья квартира расположена в одном из домов на улице Спартаковской. Это «однушка» с начальной стоимостью 4,6 миллиона рублей. Дата окончания приема заявок — 8 июля, торги состоятся 14 июля.

Кроме того, на продажу выставлены квартиры на улицах Бакунинской, Ольховский и на Большой Сухаревской площади. Все лоты находятся в ведении Центра управления городским имуществом. Ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале Москвы.

Ранее экономист и политолог Михаил Делягин раскритиковал малогабаритные квартиры. Он назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.

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