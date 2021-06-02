Москвич положил паспорт в почтовый ящик и лишился квартиры

В Москве у 87-летнего пенсионера украли квартиру по нестандартной схеме: злоумышленники дистанционно убедили мужчину отдать им паспорт и использовали его для заключения сделки. Обман вскрылся случайно — тревогу забила бдительная управляющая домом, сообщает телеканал «360».

Как выяснилось в ходе проверки, пенсионера «обрабатывали» не один месяц. Сначала он нашел в почтовом ящике извещение о необходимости замены паспорта. В нем говорилось, что имеющийся документ нужно положить в почтовый ящик, а взамен туда же положат новый. Москвич все сделал по инструкции и получил поддельный документ.

Настоящий паспорт оказался в руках аферистов. Они воспользовались им, чтобы продать квартиру. Расписаться в договоре пенсионера тоже вынудили обманом — неизвестные пришли к нему, заверили, что они из ЖЭКа и им нужна подпись. Доверчивый мужчина охотно подписал какие-то бумаги. Он не знал, что в тот момент лишается своей квартиры в Москве. О переходе права собственности внучке пенсионера сообщила управдом — ее удивила внезапная продажа жилья.

Уголовное дело по факту хищения квартиры до сих пор не возбуждено, заявил телеканалу адвокат москвича. С момента подачи заявления о мошенничестве в полицию прошел почти месяц. Тем временем квартиру уже перепродали.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться унаследованных квартир. По словам юристов, наследники первой очереди могут потерять жилье, на которое имели право, если не предпримут формальных действий по принятию наследства. Его нужно принять в течение шести месяцев со дня открытия.

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