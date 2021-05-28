Россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась

Громкий скандал разгорелся в Барнауле по итогам розыгрыша призов среди жителей в рамках второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Граждане, которые купили спортивные сувениры, могли принять участие в акции и получить подарки: от пряников до автомобилей и квартиры. Последнюю выиграла многодетная россиянка, но тут же жилья лишилась — оно досталось другому. Об этом сообщает РИА ФАН.

Для участия в розыгрыше жители города должны были купить сувенирную продукцию — например, бейсболку или магниты, выпущенные специально к спортивному празднику. На чеке они писали свои контактные данные, сдавали его в специальный киоск и автоматически становились участниками лотереи.

Вручение главного приза — права на квартиру — проводилось очно: победитель должен был подняться на сцену в течение трех минут после объявления результатов розыгрыша. Перед этим человеку звонили, чтобы сообщить о выигрыше. Недвижимость выиграла многодетная мать Наталья Бабашкина, но забрать приз не смогла — незадолго до финала лотереи на улице начался дождь, и она решила увезти детей домой. Ей позвонили, дали три минуты на то, чтобы вернуться. Этого времени женщине не хватило. В итоге розыгрыш провели повторно, и квартира досталась 26-летнему местному жителю.

Россиянка считает, что ее обманули. «Я не слышала о том, что участники розыгрыша обязаны лично присутствовать при его проведении, об этом меня никто не предупреждал», — заявила она. При этом в правилах акции пункт об обязательности присутствия победителя есть, отмечает РИА ФАН. Юристы полагают, что розыгрыш был проведен без нарушений.

Ранее в мае сообщалось о женщине, которая случайно уничтожила лотерейный билет на 26 миллионов долларов (2 миллиарда рублей). Невнимательная американка положила ключ к богатству в карман и, забыв об этом, бросила вещи в стиральную машину. В итоге лотерейный билет серьезно повредился.

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