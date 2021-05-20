Женщина выиграла 18 миллионов рублей и потеряла счастливый билет под шкафом

Жительница американского города Уэверли, штат Вирджиния, сорвала джекпот и потеряла лотерейный билет под шкафом. Об этом сообщает UPI.

Кимберли Джонс (Kimberly Jones) купила в магазине билет моментальной лотереи и сразу стерла защитный слой. Она обнаружила, что выиграла 250 тысяч долларов (18,4 миллиона рублей). «Я была в шоке. Я просто вышла из магазина и старалась сохранять спокойствие», — рассказала американка.

После этого Джонс принесла счастливый билет домой и немедленно потеряла его. Женщина обыскала весь дом и обнаружила, что он упал под шкаф. Билет удалось отыскать как раз вовремя, чтобы успеть забрать приз.

Ранее сообщалось, что житель Сиднея чуть не лишился огромного состояния из-за того, что неправильно указал номер телефона. Он слышал, что организаторы лотереи разыскивают победителя, но не знал, что речь идет о нем, пока не сверил номер билета через пять дней после розыгрыша.