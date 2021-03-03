Студентка угадала все числа в лотерее и осталась без выигрыша из-за забывчивости

Студентка из британского графства Хартфордшир угадала все числа, которые выпали во время розыгрыша лотереи Euromillions, но забыла купить лотерейный билет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

19-летняя Рейчел Кеннеди (Rachel Kennedy) часто играет в лотерею и всегда использует одни и те же числа. Во время розыгрыша Euromillions в конце февраля совпали все семь чисел, которые она загадала. Девушка стала звонить организаторам лотереи, чтобы подтвердить свой выигрыш, и лишь тогда обнаружила, что у нее нет лотерейного билета.

По словам Кеннеди, перед розыгрышем она была сильно загружена в университете и не подумала о покупке билета. Если бы не ее забывчивость, она могла бы получить до 182 миллионов фунтов стерлингов (18,7 миллиарда рублей).

Несмотря на это, девушка не унывает. «Мы не богаче и не беднее, чем были утром, — говорит она. — Хочется верить, что деньги достанутся тому, кому они отчаянно нужны».

В августе 2018 года жительница американского штата Нью-Йорк Мэри Уилсон (Mary Wilson) отметила на лотерейном билете приснившиеся ей числа и выиграла миллион долларов. Она верила, что числа принесут ей удачу, и всегда выбирала их, когда участвовала в лотереях.