Мужчина чуть не лишился состояния из-за неправильного номера телефона

Житель Сиднея, Австралия, чуть не лишился огромного состояния из-за того, что неправильно указал номер телефона. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина купил лотерейный билет на розыгрыш 22 апреля в газетном киоске, однако неверно написал номер своего телефона в форме обратной связи и не подозревал, что стал обладателем 40 миллионов австралийских долларов (2,3 миллиарда рублей).

Сиднеец слышал, что организаторы лотереи разыскивают победителя, но не знал, что речь идет о нем, пока не сверил номер билета через пять дней после розыгрыша.

«Я даже сказал своему другу, что мы никогда не выиграем, потому что в лотереях побеждают только старики», — признавался позже мужчина.

Он также сказал, что мечтал выиграть крупную сумму, но никогда не рассчитывал на столь внушительный приз. Впрочем, пока австралиец не собирается уходить с работы — он намерен сначала выплатить ипотеку и только после этого будет строить планы на обретенное состояние.

Ранее сообщалось, что студентка из британского графства Хартфордшир угадала все числа, которые выпали во время розыгрыша лотереи Euromillions, но забыла купить лотерейный билет. Если бы не ее забывчивость, она могла бы получить до 182 миллионов фунтов стерлингов (18,7 миллиарда рублей).