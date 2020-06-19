Муж ослушался жену и обогатился на полмиллиона долларов

Житель американского штата Южная Каролина утверждает, что внезапная нужда жены воспользоваться уборной обогатила его на полмиллиона долларов (34,9 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

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Американец анонимно рассказал, как жена попросила его заехать на заправку, чтобы воспользоваться уборной. Заодно он решил заправить бак и заметил, как другой водитель стирает защитный слой лотерейного билета. Он заранее предупредил жену, что тоже купит лотерейный билет.

«Я сразу сказала: "Нет, не надо"», — вспоминает она. Американец все же ослушался жену. Он поучаствовал в мгновенной лотерее с главным призом в полмиллиона долларов и сорвал джекпот.

Победитель лотереи и его жена планируют потратить денежный приз на будущие поездки на машине.

Ранее сообщалось, что житель пригорода австралийского Перта, штат Западная Австралия, сорвал миллионный джекпот после того, как жена обругала его за любовь к лотереям. Победитель подчеркнул, что теперь его жена забрала свои слова назад.

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