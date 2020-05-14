Обруганный женой за любовь к лотереям мужчина сорвал миллионный джекпот

Житель пригорода австралийского Перта, штат Западная Австралия, сорвал миллионный джекпот после того, как жена обругала его за любовь к лотереям. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина рассказал, что увидел розыгрыш лотереи с крупным призом и решил приобрести билет. Жена ругала его за покупку, так как до этого он только один раз выигрывал в лотерею. Тогда в качестве приза ему вручили шесть банок пива.

В результате прошедшего 9 мая розыгрыша купленный им билет оказался выигрышным и принес семейной паре 1,8 миллиона австралийских долларов (85,6 миллиона рублей).

Победитель лотереи подчеркнул, что теперь его жена забрала свои слова назад.

Несмотря на выигрыш в лотерею, мужчина продолжил ходить на работу. Пара планирует приобрести загородный дом на юго-западе штата.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал джекпот в лотерее, пока ждал обналичивания предыдущего выигрыша. Он узнал, что стал обладателем главного приза.

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