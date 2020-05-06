Мужчина допустил ошибку и стал миллионером

Житель австралийского города Хобарт, штат Тасмания, допустил ошибку и сорвал в лотерею джекпот. Об этом сообщается на сайте The Lott.

Австралиец, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что хотел купить лотерейный билет другого розыгрыша. «Я планировал сыграть в эти выходные в Superdraw, но случайно приобрел билет TattsLotto, — рассказывает игрок. — Эта ошибка привела меня к победе. Я так счастлив, что ошибся».

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Любитель азартных игр проверил результаты розыгрыша и узнал, что стал миллионером. Сумма выигрыша составила 1,2 миллиона австралийских долларов (56,9 миллиона рублей). «Я даже не знал, что и думать. Сперва я решил, что это шутка. Да даже сейчас я не до конца верю в произошедшее. Я слегка потрясен», — признается мужчина.

С помощью денежного приза победитель планирует закрыть ипотеку. «А дальше посмотрим, — говорит удачливый австралиец. — Когда режим изоляции закончится, мы выберемся в город и отпразднуем это событие».

Ранее в американском штате Орегон неопытные игроки в лотерею совершили ошибку и сорвали крупный джекпот. Майкл Фот (Michael Faught) и его супруга собирались купить обычный билет за два доллара, но по ошибке взяли билет на доллар дороже, увеличивающий потенциальный выигрыш в три раза.

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