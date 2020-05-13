Мужчина заскучал в очереди за лотерейным призом и сорвал огромный джекпот

Житель США сорвал джекпот в лотерее, пока ждал обналичивания предыдущего выигрыша. Об этом сообщает UPI.

Житель американского штата Вирджиния Джефф Мелик (Jeff Melick) ждал, когда после снятия карантина откроются центры обслуживания клиентов, чтобы обналичить тысячу долларов (около 73 тысяч рублей), которые он выиграл в лотерею. В ожидании мужчина решил испытать удачу еще раз и снова купил билет.

Вскоре Мелик узнал, что стал обладателем главного приза — почти 178 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей). «Я оцепенел, когда обнаружил, что сорвал джекпот», — признался мужчина. Он рассказал, что планирует потратить часть выигрыша на оплату покупок нуждающимся незнакомцам.

Ранее сообщалось о жителе США, который использовал в лотерее числа из печенья с предсказаниями и сорвал джекпот. Мужчина планирует потратить деньги на закрытие кредита, покупку нового дома и помощь своим родственникам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!