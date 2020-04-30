Игрок в лотерею дважды за день стал миллионером и раскрыл секрет успеха

В американском городе Пуэбло, штат Колорадо, мужчина дважды за день выиграл в лотерею миллион долларов (73,9 миллиона рублей) и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщается на сайте Colorado Lottery.

Любитель азартных игр, представившийся как Джо Б. (Joe B.), рассказал, что удвоил выигрыш благодаря стабильности. Последние 30 лет он неизменно вписывал в лотерейные билеты одну и ту же комбинацию чисел 5-9-27-39-42, передает местная телестанция KKTV.

25 марта он в очередной раз поучаствовал в розыгрыше, купив пару лотерейных билетов Powerball в двух разных магазинах, и дважды стал миллионером.

27 апреля Джо приехал в штаб-квартиру лотереи и забрал денежный приз. Там его сфотографировали на фоне вывески Colorado Lottery с двумя билетами, демонстрирующими сумму его выигрышей. Удачливый американец не стал говорить, на что он потратит полученные деньги.

Ранее сообщалось, что семья из австралийского города Пил сорвала джекпот в лотерею благодаря тому, что 20 лет использовала один и тот же набор чисел. Пара выиграла приз в 400 тысяч австралийских долларов (19,3 миллиона рублей).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!