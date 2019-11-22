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Женщина 26 лет играла в лотерею с одними и теми же числами и разбогатела

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Женщина сорвала джекпот в лотерее через 26 лет после первого выигрыша, использовав те же самые числа. Об этом сообщило UPI.

В 1993 году жительница американского штата Мэриленд выиграла в государственной лотерее Bonus Match 5 50 тысяч долларов (с учетом инфляции это соответствует шести миллионам рублей). С тех пор она покупала билеты каждые две недели.

В среду, 9 ноября, женщина решила попытать удачу еще раз, купила лотерейный билет той же фирмы и использовала те же цифры, что и 26 лет назад. Она ввела серию чисел, которую составила из дней рождения и других важных дат, и снова выиграла 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

«Мне пришлось 15 раз пересмотреть напечатанные в газете выигрышные числа, прежде чем я смогла поверить своим глазам», — призналась победительница.

Женщина рассказала, что большая часть выигранных денег пойдет на оплату счетов. Оставшуюся сумму она планирует потратить на путешествие в Париж.

Ранее сообщалось о мужчине, который 13 лет играл в лотерею с одними и теми же числами и сорвал джекпот. Он не мог поверить в свою удачу и решил отложить деньги на будущее.

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