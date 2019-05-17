Мужчина десять лет играл в лотерею с одними и теми же номерами и сорвал джекпот

Житель американского округа Окленд, штат Мичиган, десять лет вписывал в лотерейные билеты Fantasy 5 одни и те же номера и сорвал куш. Об этом сообщает информационный портал UPI.

«Номера, которые я использовал в игре, представляли собой комбинацию важных дат и счастливых чисел, — пояснил 42-летний американец, пожелавший сохранить анонимность. — До отъезда за границу я прикупил билет, чтобы не пропустить розыгрыш. Как же я счастлив, что я это сделал».

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На следующий день после объявления результатов игры мужчина узнал, что стал обладателем выигрыша в 100 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей). «По прилете домой я прямо из аэропорта отправился в офис лотереи, чтобы забрать денежный приз. Я просто не мог ждать», — признался удачливый американец.

Любитель азартных игр планирует потратить выигранные деньги на покупку дома. «Мои счастливые номера все-таки принесли мне удачу спустя десять лет», — заключил победитель.

В 2018 году сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина пять лет играл в лотерею, вписывая в билеты свои любимые числа, и сорвал джекпот. Комбинация номеров принесла американцу выигрыш в один миллион долларов (67,7 миллиона рублей).

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