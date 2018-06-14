Американец 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и сорвал куш

Житель американского штата Айдахо Майкл Трэн (Michael Tran) 18 лет вписывал в лотейные билеты одни и те же числа и в конце концов сорвал миллионный куш. Об этом сообщил информационный портал UPI.

Мужчина купил билет лотереи Powerball в городе Бойсе перед розыгрышем и записал в него те же номера, что и в последние годы: 6,10, 15, 25, 36. Затем он просканировал билет с помощью приложения на телефоне и получил уведомление, что ему надо связаться с организаторами лотереи.

«После этого я посмотрел на выигрышные числа, и они выглядели очень знакомо!» — рассказал Трэн. Организаторы сообщили ему, что он выиграл два миллиона долларов.

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Американец рассказал, что собирается использовать деньги, чтобы погасить ипотеку за дом, а то, что останется, прибережет на будущее. Собирается ли он продолжать играть в лотерею, используя те же номера, неизвестно.

В конце мая сообщалось о жителе американского штата Мичиган, который выиграл в лотерею благодаря любви к нечетным числам. Как только он узнал у продавщицы, что у билета мгновенной лотереи номер 21, он сразу же купил его, стер защитный слой и узнал, что выиграл два миллиона долларов.

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