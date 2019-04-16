Американец 20 лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и сорвал куш

Житель американского штата Южная Каролина более 20 лет играл в лотерею с одинаковой комбинацией чисел и наконец сорвал джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Пожелавший сохранить анонимность мужчина из города Бофорт признался, что в игре Palmetto Cash 5 всегда выбирал последовательность чисел 2-5-17-26-27. «Мне никогда не требовалось проверять лотерейный билет, чтобы узнать о победе, — признался американец. — Я использую эту комбинацию уже более 20 лет. А это приличный срок».

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В воскресенье, 7 апреля, любитель азартных игр в очередной раз сыграл в лотерею и стал обладателем выигрыша в 100 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей).

Победитель планирует и дальше участвовать в розыгрыше с теми же числами. По его словам, они символизируют важные для него даты: дни рождения членов его семьи и годовщину свадьбы.

В начале февраля сообщалось о жителе американского города Северна Парк, штат Мэриленд, который выиграл в лотерею второй раз за полгода. В обоих случаях он использовал одинаковые числа: дату смерти его матери.

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