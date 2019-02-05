Дата смерти матери принесла американцу два крупных выигрыша

Житель американского города Северна-Парк, штат Мэриленд, выиграл в лотерею второй раз за полгода. В обоих случаях он использовал одинаковые числа, сообщает Inside Edition.

В августе 2018 года мужчина поставил один доллар в виртуальных скачках Racetrax и выбрал номера лошадей, совпадающие с числами в дате смерти его матери. Выигрыш составил около десяти тысяч долларов (670 тысяч рублей).

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Он попробовал сыграть еще несколько раз, заимствуя числа из различных важных дат в жизни своей матери, но повторить успех не удавалось. Тогда мужчина снова взял дату смерти матери и второй раз выиграл 10 тысяч долларов.

Американец планирует отдать половину выигрыша дочери, а другую половину — потратить на ремонт.

В августе 2018 года жительница американского штата Нью-Йорк Мэри Уилсон (Mary Wilson) отметила на лотерейном билете приснившиеся ей числа и выиграла миллион долларов. Она верила, что числа принесут ей удачу, и всегда выбирала их, когда участвовала в лотереях.

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