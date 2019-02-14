Счастливые числа покойного отца принесли любительнице лотерей выигрыш

Жительница Австралии, вместе с родственниками выигравшая в лотерею около 287 тысяч долларов (19 миллионов рублей), приписывает успех счастливым числам своего отца. Об этом сообщает UPI.

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«Он умер около двух лет назад, но мы продолжали использовать их в память о нем, — объясняет женщина. — Он использовал их много лет, поэтому я очень рада, что мы наконец выиграли».

По ее словам, она пока не решила, что сделает со своей долей. «Я уверена, что мы устроим что-то вроде семейной вечеринки и отметим выигрыш. Уж это точно, — говорит австралийка.— Может, потратим деньги на отпуск — сейчас не в состоянии решать».

В августе 2018 года жительница американского штата Нью-Йорк Мэри Уилсон (Mary Wilson) отметила на лотерейном билете приснившиеся ей числа и выиграла миллион долларов. Она верила, что числа принесут ей удачу, и всегда выбирала их, когда участвовала в лотереях.

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