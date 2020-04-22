Семья 20 лет играла в лотерею с одними числами и сорвала джекпот

Семья из австралийского города Пил сорвала джекпот в лотерею благодаря тому, что 20 лет использовала один и тот же набор чисел. Об этом сообщает издание UPI.

Супруги приобрели лотерейный билет к розыгрышу, который состоялся в субботу, 11 апреля. Они вписали те же числа, которые использовали с тех пор, как родились их дети, около 20 лет назад.

Числа в билете совпали со всеми выпавшими номерами, и пара выиграла приз в 400 тысяч австралийских долларов (19.6 миллиона рублей).

«Когда я пришла, чтобы проверить билет, менеджер магазина сказал мне, что хочет поговорить со мной лично. Я думала, у меня проблемы», — вспомнила женщина.

Ранее сообщалось, что жительница Сиднея, Австралия, десять лет вписывала в лотерею одни и те же числа и выиграла миллион австралийских долларов (49 миллионов рублей). Полученные деньги она планирует потратить на погашение ипотеки.

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