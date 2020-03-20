Женщина десять лет играла в лотерею с одними и теми же числами и сорвала джекпот

Жительница Сиднея, Австралия, десять лет вписывала в лотерею одни и те же числа и выиграла миллион австралийских долларов (45,6 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина десять лет подряд использовала одни и те же числа в лотерейных билетах. В марте она в очередной раз решила испытать удачу, приобрела лотерейный билет онлайн и вписала туда ту же комбинацию чисел.

Вечером в среду, 18 марта, она посмотрела результаты розыгрыша и узнала, что оказалась единственным в стране победителем. Она сорвала джекпот в один миллион австралийских долларов (45,6 миллиона рублей). После этого она отправилась спать и подумала, что выигрыш ей привиделся. «Я прилегла, чтобы немного поспать, а потом проснулась среди ночи и была убеждена в том, что все это сумасшедший сон», — сказала она.

После неожиданной новости о богатстве ей было трудно вернуться к обычной жизни. Полученные деньги она планирует потратить на погашение ипотеки. «Я не могла и представить, что в 40 лет освобожусь от ипотеки, это великолепно! Я буду праздновать сегодня! Не представляю, как досижу на работе до конца дня», — сказала она.

Участница лотереи призналась, что всегда верила, что используемая ею комбинация чисел рано или поздно принесет ей удачу.

Ранее сообщалось, что женщина сорвала джекпот в лотерее через 26 лет после первого выигрыша, использовав те же самые числа. Она ввела серию чисел, которую составила из дней рождения и других важных дат, и снова выиграла 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

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