Печенье с предсказанием принесло мужчине богатство

Житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, пять лет использовал в лотерейных билетах числа из китайского печенья с предсказаниями и сорвал джекпот. Об этом сообщает сайт UPI.

Клод Гезодж (Claude Guezodje) купил лотерейный билет в магазине на автомобильной заправке и вписал в него числа, которые пять лет назад нашел в печенье с предсказаниями и с тех пор использовал каждый раз при игре в лотерею. Оставшиеся поля билета он заполнил случайными числами, которые ему нравились.

В результате выбор Гезоджа совпал с числами на всех пяти выпавших во время розыгрыша белых шарах, и мужчина стал обладателем приза в два миллиона долларов (147,9 миллиона рублей).

Он планирует потратить выигрыш на оплату долга за автомобиль, покупку небольшого дома и помощь семье.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Хобарт, штат Тасмания, допустил ошибку и сорвал джекпот. Австралиец, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что хотел купить лотерейный билет другого розыгрыша.

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