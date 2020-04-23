Подруги сорвали миллионный куш благодаря плохой памяти

Бывшие коллеги из Канберры, Австралия, сорвали в лотерею миллионный куш благодаря путанице и плохой памяти. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Oz Lotto.

Две закадычные подруги поочередно покупали лотерейные билеты каждую неделю на протяжении последних 20 лет. В среду, 22 апреля, одна из приятельниц призналась, что запуталась в графике и поучаствовала в розыгрыше Oz Lotto вне очереди. «На этой неделе билет должна была купить моя подруга. Я ошибочно приобрела его, решив, что настала моя очередь. Я так рада, что ошиблась», — рассказала любительница азартных игр. Благодаря плохой памяти она выиграла 1,4 миллиона австралийских долларов (66,8 миллиона рублей).

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

Победительница отметила, что денежный приз она разделит со своей подругой. Согласно традиции, приятельницы сохраняют все выигранные за год деньги до декабря, после чего накрывают на них рождественский стол, а оставшуюся сумму тратят на поход по магазинам. «Но в этом году мы отметим Рождество по-особенному! Как мы потратим те деньги, что у нас останутся, я пока не представляю. Я мечтала об этом счастливом дне, и вот он настал. Теперь я совсем не знаю, как именно я распоряжусь этим призом», — добавила она.

Удачливая австралийка рассказала представителям Oz Lotto, что она еще не поделилась с подругой радостной вестью. «Не могу дождаться момента, когда смогу все ей рассказать. Она будет на седьмом небе от счастья! Благодаря этим деньгам мы по-полной насладимся нашей пенсией. Мы, несомненно, поделимся призом с нашими семьями! Это невероятно. Я собираюсь прямо сейчас позвонить ей!» — поведала она о своих планах.

Ранее сообщалось, что путаница помогла приятелям из Южной Австралии удвоить лотерейный выигрыш. Двое сослуживцев много лет подряд вместе играли в лотерею. Обычно они покупали лотерейные билеты по очереди, но перед последним розыгрышем запутались в графике. В результате билеты с одинаковыми номерами купили оба.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!