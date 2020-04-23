Подруги сорвали миллионный куш благодаря плохой памяти

Бывшие коллеги из Канберры, Австралия, сорвали в лотерею миллионный куш благодаря путанице и плохой памяти. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Oz Lotto.
Две закадычные подруги поочередно покупали лотерейные билеты каждую неделю на протяжении последних 20 лет. В среду, 22 апреля, одна из приятельниц призналась, что запуталась в графике и поучаствовала в розыгрыше Oz Lotto вне очереди. «На этой неделе билет должна была купить моя подруга. Я ошибочно приобрела его, решив, что настала моя очередь. Я так рада, что ошиблась», — рассказала любительница азартных игр. Благодаря плохой памяти она выиграла 1,4 миллиона австралийских долларов (66,8 миллиона рублей).
Победительница отметила, что денежный приз она разделит со своей подругой. Согласно традиции, приятельницы сохраняют все выигранные за год деньги до декабря, после чего накрывают на них рождественский стол, а оставшуюся сумму тратят на поход по магазинам. «Но в этом году мы отметим Рождество по-особенному! Как мы потратим те деньги, что у нас останутся, я пока не представляю. Я мечтала об этом счастливом дне, и вот он настал. Теперь я совсем не знаю, как именно я распоряжусь этим призом», — добавила она.
Удачливая австралийка рассказала представителям Oz Lotto, что она еще не поделилась с подругой радостной вестью. «Не могу дождаться момента, когда смогу все ей рассказать. Она будет на седьмом небе от счастья! Благодаря этим деньгам мы по-полной насладимся нашей пенсией. Мы, несомненно, поделимся призом с нашими семьями! Это невероятно. Я собираюсь прямо сейчас позвонить ей!» — поведала она о своих планах.
Ранее сообщалось, что путаница помогла приятелям из Южной Австралии удвоить лотерейный выигрыш. Двое сослуживцев много лет подряд вместе играли в лотерею. Обычно они покупали лотерейные билеты по очереди, но перед последним розыгрышем запутались в графике. В результате билеты с одинаковыми номерами купили оба.