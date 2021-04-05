Мужчина выиграл 100 тысяч долларов вскоре после победы в другой лотерее

Житель американского штата Северная Каролина, выигравший в лотерею 5 тысяч долларов (382 тысячи рублей), спустя две недели стал обладателем второго крупного выигрыша. Об этом сообщает UPI.

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Генри Харви (Henry Harvey) утверждает, что купил новый лотерейный билет, когда еще не прошла эйфория после первой победы. Стерев защитный слой, он с удивлением обнаружил, что его новый выигрыш составляет 100 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей), то есть в 20 раз больше прошлого.

«Две недели назад я выиграл пять тысяч долларов по билету за 10 долларов, — рассказывает мужчина. — Так что в этот раз я был исключительно счастлив и поражен, когда стер защитный слой и увидел, что победил».

По его словам, он еще не решил, что будет делать с деньгами, и намерен положить их в банк. «Это было шоком», — признался мужчина.

Ранее сообщалось, что житель пригорода австралийского Перта, штат Западная Австралия, сорвал миллионный джекпот после того, как жена обругала его за любовь к лотереям. Победитель подчеркнул, что его супруга забрала свои слова назад.