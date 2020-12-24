Пожилой женщине стало плохо от многомиллионного выигрыша в лотерею

Пожилой британке стало плохо, когда она поняла, что выиграла в лотерею 3,8 миллиона фунтов стерлингов (385 миллионов рублей). Об этом пишет издание Daily Mirror.

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«Я взглянула на размер выигрыша и не поверила глазам, — рассказывает 70-летняя Дайан Бейт (Diane Bate). — Я думала: "Такого точно не может быть". Раньше я выигрывала максимум сто фунтов (10 тысяч рублей)». Она разбудила 74-летнего мужа, чтобы он проверил лотерейный билет за нее, потом позвала внучку. Чтобы успокоиться, женщина сосредоточилась на приготовлении семейного обеда.

По словам Бейт, благодаря огромному выигрышу она сможет приобрести более просторный дом. Кроме того, ей хотелось бы вновь побывать в США, а также съездить в Канаду и Австралию, где живет ее дочь, однако путешествия придется отложить до завершения пандемии COVID-19. Женщина добавила, что теперь у нее появится возможность помочь родственникам, которым нужны деньги.

Ранее сообщалось, что житель пригорода австралийского Перта, штат Западная Австралия, сорвал миллионный джекпот после того, как жена обругала его за любовь к лотереям. Победитель подчеркнул, что его супруга забрала свои слова назад.