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Муж и жена купили разные лотерейные билеты и одновременно выиграли

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Лиз и Ронни Куксоны
Лиз и Ронни Куксоны
Кадр: видео PostcodeLottery / YouTube

Муж и жена из английского города Хайтон, графство Ланкашир, одновременно выиграли в лотерею после покупки разных билетов. Об этом сообщает издание Express.

Лиз (Liz) и Ронни Куксоны (Ronnie Cookson) приняли участие в розыгрыше призов по почтовому индексу. Каждый из них купил по билету. В результате их индекс выиграл, и каждый из них получит по призу в 30 тысяч фунтов (2,9 миллиона рублей).

Их сосед который пожелал остаться анонимным, тоже принял участие в лотерее. Он приписан к этому же индексу, поэтому получит аналогичный приз.

Куксоны вместе уже 26 лет, оба находятся на пенсии по состоянии здоровья. Они планируют поделиться выигрышем с семьей. «У нас пятеро детей, 10 внуков и один правнук. Нам нравится баловать внуков, поэтому мы будем помогать им», — сказала 64-летняя Лиз.

Кроме того, победители намерены поехать в Калифорнию, США, чтобы навестить семью. «Моя сестра и племянники живут в Калифорнии. Мы ездили к ним пару раз, но теперь, когда у нас есть деньги, можно действительно хорошо провести время. Мы не могли позволить себе этого раньше. Мы поедем в Лас-Вегас и потратим выигрыш там!» — заявила пенсионерка.

Англичанка уточнила, что ее муж хочет приобрести дом на колесах, чтобы они могли отправиться в путешествие по стране. «Мы хотели бы исследовать Шотландию», — сказала она.

Ранее сообщалось, что житель пригорода австралийского Перта, штат Западная Австралия, сорвал миллионный джекпот после того, как жена обругала его за любовь к лотереям. Победитель лотереи подчеркнул, что теперь его супруга забрала свои слова назад.

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