Женщина случайно уничтожила лотерейный билет на два миллиарда рублей

В США сорвавшая джекпот в лотерею женщина случайно уничтожила призовой билет в стиральной машине. Об этом сообщает новостной сайт KTLA.

По предварительным данным, любительница азартных игр купила лотерейный билет SuperLotto Plus примерно полгода назад. Розыгрыш состоялся 14 ноября 2020 года, и в результате женщина, пожелавшая сохранить анонимность, сорвала куш в 26 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей).

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По словам управляющего заправки в городе Норуолк, штат Калифорния, где был продан выигрышный билет, невнимательная победительница положила ключ к богатству в карман и, забыв об этом, бросила вещи в стиральную машину. В итоге лотерейный билет серьезно повредился.

Управляющий, представившийся Фрэнком, предложил женщине рассказать о произошедшем репортерам, но она отказалась. Камера видеонаблюдения, установленная на заправке, запечатлела, как клиентка покупает выигрышный билет. Запись передали в штаб-квартиру лотереи. Фрэнк отметил, что победительнице на вид около 40 лет.

Однако, согласно правилам лотереи, записи с камеры видеонаблюдения не достаточно, чтобы получить выигрыш. Для этого победителю нужно показать снимок или копию лицевой и обратной стороны утерянного билета. Если игрок не сможет предоставить запрашиваемые доказательства его победы, единовременная выплата в 19,7 миллиона долларов (1,5 миллиарда рублей) пойдет на благоустройство государственных школ Калифорнии.

Ранее сообщалось о жителе ирландского города Дублин, который приобрел выигрышный лотерейный билет и едва не выбросил его в мусорное ведро. Сыграть в лотерею ему предложила дочь.