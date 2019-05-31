Старушка игнорировала звонки с незнакомых номеров и чуть не лишилась приза

Пожилая жительница австралийского штата Тасмания несколько дней отказывалась отвечать на звонки от представителей лотереи, которые хотели сообщить ей о крупном выигрыше. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина приобрела лотерейный билет в магазине возле дома. Он оказался счастливым и принес ей 200 тысяч австралийских долларов (9 миллионов рублей). Ей несколько раз звонили, чтобы сообщить о выигрыше, но австралийка упорно отказывалась брать трубку.

Женщина узнала о куше лишь когда пришла покупать очередной билет. Поначалу она не могла поверить продавцу. «Невероятно. Я видела, что пропустила несколько звонков, но я не беру трубку, если вижу, что номер незнакомый», — рассказала австралийка. Она пошутила, что теперь, возможно, начнет брать трубку в таких случаях, «если это принесет деньги».

Женщина планирует потратить приз на помощь внукам.

В апреле сообщалось об американке, которая впервые сыграла в лотерею и сорвала джекпот. Однако женщина сочла, что проиграла и чуть не выбросила лотерейный билет.

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