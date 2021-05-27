Мужчина помог соседу и неожиданно разбогател на семь миллионов рублей

Житель американского города Сильва, штат Северная Каролина, неожиданно разбогател на семь миллионов рублей благодаря доброму поступку. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Рональд Маккористер (Ronald McCorrister) помогал соседу с машиной. «Нам пришлось поехать за бензином. Он привез меня на заправку, на которую я обычно не заезжаю, — рассказывает мужчина. — Я зашел внутрь и купил несколько лотерейных билетов».

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В результате один из билетов, который обошелся Маккористеру в 30 долларов (2,2 тысячи рублей), оказался выигрышным и обогатил его на 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей). «Я показал билет моему приятелю, и он раз 15 дал мне пять, пока мы ехали домой», — вспоминает американец.

Маккористер до сих пор не может поверить, что стал победителем. «Я в шоке. Это сумасшествие. Мы с женой определенно сходим поесть в милое местечко», — отметил мужчина. На часть выигранных денег он собирается поменять свой автомобиль на Subaru WRX. Американец признался, что пока не знает, как распорядится оставшейся суммой.

Ранее жительница американского города Куз Бэй, штат Орегон, заявила, что добрый поступок принес ей удачу в лотерее. Супруги заметили на улице потерявшегося ребенка и отвели его домой. После этого интуиция подсказала жене купить лотерейный билет. В результате американка сорвала джекпот.