За прививку от коронавируса пообещали корову и денежный приз

В Таиланде за прививку от коронавируса гражданам пообещали подарить корову и вручить денежный приз. Об этом сообщает местное издание Prachachat.

Власти провинции Чиангмай предлагают всем вакцинированным поучаствовать в лотерее с тремя денежными призами, которые составят десять, пять и две с половиной тысячи батов наличными (примерно 318, 160 и 78 долларов). Также они каждую неделю случайным образом будут выбирать одного жителя сельской местности с прививкой и дарить ему молодую корову стоимостью десять тысяч батов. Помимо этого в местных магазинах и ресторанах при предъявлении сертификата о вакцинации можно будет получить десятипроцентную скидку.

Таким образом страна хочет повысить мотивацию к вакцинации у населения для ускорения процесса выработки коллективного иммунитета к COVID-19. Отмечается, что граждане положительно отреагировали на инициативу властей.

По информации Prachachat, ситуация с вакцинацией в тайском регионе Чиангмай остается неутешительной. Сообщается, что большинство местных не доверяют ученым и боятся побочных эффектов от прививки.

7 мая стало известно, что правительство Таиланда планирует с января 2022 года ввести сбор с иностранных туристов. Его размер составит 300 батов (около 700 рублей). Средства будут поступать в туристический фонд для использования в чрезвычайных ситуациях, который был создан на фоне распространения коронавируса.