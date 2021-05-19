Число умерших после прививок от коронавируса в Австрии превысило 100 человек. Об этом сообщается в докладе Федерального ведомства страны по безопасности в сфере здравоохранения, передает РИА Новости.

В докладе приведена информация за период c 27 декабря 2020 по 14 мая 2021 года. 85 умерших привились вакциной BioNTech/Pfizer, 9 человек —вакциной Moderna и еще 12 человек — вакциной AstraZeneca. По данным доклада, смерть только одной пациентки четко связали с вакцинацией. 49-летняя женщина скончалась в результате нарушения свертываемости крови.

Отмечается, что у четырех пациентов после вскрытия не была установлена связь смерти и прививки. 19 человек были вакцинированы уже после заражения COVID-19 и скончались в ходе инкубационного периода вируса.

У 33 человек из списка были диагностированы тяжелые хронические заболевания, которые, вероятно, стали причиной смерти. Исследования обстоятельств смерти еще 41 человека продолжаются.

Сообщается также, что за весь период вакцинирования австрийского населения было зарегистрировано более 24 тысяч жалоб на предположительные побочные эффекты от прививки.

16 мая стало известно, что у супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca.