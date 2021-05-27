Москвичи лишились гардеробной из-за жалобы соседки

В Москве собственники двух квартир в доме на Смоленской площади лишились гардеробной, обустроенной в общем коридоре. На нелегальное помещение для хранения одежды пожаловалась их соседка, сообщается на сайте Мосжилинспекции.

Женщина сообщила инспекторам, что соседи захватили часть общего имущества, а именно возвели на одном из этажей перегородку с дверью и таким образом отсекли половину приквартирного холла. Сотрудники Мосжилинспекции провели внеплановую выездную проверку. Было установлено, что на общих квадратных метрах две семьи обустроили вместительную гардеробную.

Инспекторы сообщили об этом в компанию, управляющую домом. Коммунальщики в свою очередь неоднократно просили собственников вернуть приквартирный холл в проектное состояние. Но уговоры не подействовали, и им пришлось подать на владельцев квартир в суд. В итоге гардеробную демонтировали по решению суда.

Ранее в мае россиянам отсоветовали покупать квартиры с перепланировкой, которую невозможно узаконить. Эксперты отметили, что в России может быть принят закон, запрещающий продажу жилья с несогласованными изменениями. Он уже действует в некоторых странах, например, в Казахстане.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru