Российская певица купила седьмую квартиру и раскритиковала жадных людей

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) приобрела в Москве квартиру за 100 миллионов рублей. Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Это седьмой по счету объект недвижимости в собственности артистки.

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«Я просто купила квартиру, о которой мечтала, — сообщила Слава. — С видом на Москву-реку, на все высотки старые. Она высоко, на 34-м этаже». По словам певицы, квартира расположена в деловом центре «Москва-Сити». В ней пока нет стен и в принципе их будет минимум — планируется отделить только санузел. «Даже ванна будет стоять в спальне», — сообщила артистка.

По данным НТВ, у певицы уже есть недвижимость в Москве, Сочи и в Австрии. «Это будет такая тусовочная квартира, для праздников, — пояснила Слава. — Я не могу сдавать [в аренду], мне жалко». В разговоре с корреспондентом НТВ звезда также раскрыла секрет финансового благополучия и раскритиковала прижимистых людей. «Надо просто много зарабатывать и хорошо тратить. Когда ты хорошо тратишь, деньги к тебе возвращаются с удовольствием. Всегда так. А к жадинам никогда ничего не будет, они так и помрут в своем сундуке жадности», — заключила певица.

Ранее, в апреле, артистка заявляла, что рассчитывает выйти на пенсию и жить на средства, вырученные от сдачи недвижимости в аренду. Кроме того, указала она, купленные квартиры — это хорошее приданое для ее дочерей — 22-летней Александры и девятилетней Антонины.

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