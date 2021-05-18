Дочь Пригожина выписали из квартиры

Бывшую жену и детей музыкального продюсера Иосифа Пригожина выписали из квартиры в центре Москвы. Суд вынес постановление из-за разбирательств семьи с микрофинансовой организацией, сообщает «Собеседник».

Старшая дочь продюсера Даная подтвердила, что получила уведомление от приставов, однако не собирается оставлять недвижимость и вместе с матерью планирует бороться за нее. Причиной разбирательств стала крупная сумма, которую родственники продюсера якобы задолжали организации микрозаймов.

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Конфликт начался после того, как несколько лет назад семья взяла у организации в долг деньги. Родственники выплатили задолженность, однако вскоре вновь взяли заем и выплачивали его каждый месяц. «Но тут мой дед захотел срочно получить свою долю от нашей квартиры, нам пришлось ее выкупать. Вскоре он умер, а мы из-за этого его решения заложили и вторую квартиру, где жила моя бабушка, где я провела свое детство. Мы не хотели во все это лезть, но другого выхода у нас уже не было», — пояснила Пригожина.

По словам дочери продюсера, вместе с матерью она выплатила организации шесть миллионов рублей. Она отметила, что сотрудники незаконно получили недвижимость, так как подсовывали матери на подпись бумаги, которые оказались договорами купли-продажи. Пригожина обвинила организацию в отъеме жилья.

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