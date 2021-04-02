Пригожин предложил россиянам перестать ездить в Грузию ради Познера

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил гражданам России отказаться от поездок в Грузию из-за инцидента с журналистом Владимиром Познером. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 2 апреля.

«Нам стоит вообще если не бойкотировать, то совершенно точно на ближайшее время, пока не закончится неразбериха, просто поставить этот регион на стоп-лист, к великому сожалению», — заявил Пригожин. Он подчеркнул, что россияне подвергают себя опасности, отправляясь в Грузию.

Продюсер раскритиковал действия грузинских активистов, вышедших на акцию протеста перед гостиницей, в которой остановился Познер: «Все эти националистические выпады приведут к кризису и к катастрофе. То, что произошло с Познером в Тбилиси, — это катастрофа, это предательство собственных идеалов, предательство национальных традиций и просто негодяйский поступок».

Прилет журналиста в грузинскую столицу вызвал массовую акцию протеста, участникам которой не понравились сделанные ранее заявления Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Отель, в котором находился телевизионный ведущий, забросали яйцами, а на улице перед зданием появилась надпись «Вон из Грузии». Познер отказался комментировать произошедшее.