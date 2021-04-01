В Грузии гостиницу с Познером забросали яйцами

В Грузии забросали яйцами гостиницу, в которой остановился российский телеведущий Владимир Познер, чтобы отпраздновать 87-летие. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Так участники акции протеста в Тбилиси выразили несогласие с мнением телеведущего. По их мнению, присутствие Познера в Грузии неприемлемо из-за его высказываний о принадлежности Абхазии.

Также канал опубликовал видео, на котором мужчина написал красной краской на асфальте возле здания отеля: «Вон из Грузии». В том числе участники акции выкрикивали нецензурные выражения в адрес России.

Кроме того, протестующие пожаловались на гостиничный ресторан, в котором был банкет по случаю дня рождения Познера. Заведение оштрафуют за нарушение карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что прилет Познера в Тбилиси вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее ведущим заявления о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. В 2018 году независимость двух республик признала Сирия.