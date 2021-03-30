Познер нашел причины проблем российского бизнеса

Ведущий Владимир Познер рассказал, что считает капиталистическую систему, построенную на частной собственности и деньгах, основой устойчивости России. Он также нашел причины проблем бизнеса в стране, указав на огрехи внутри системы и негативное отношение граждан. Расшифровка беседы с поклонником телепрограммы опубликована на «Познер Online».

«У нас с частной собственностью не слишком хорошо, потому что у нас еще очень много государственного. Очень много государственного контроля и за СМИ, и вообще собственности много принадлежит государству. У нас довольно серьезно буксует вся эта система», — подчеркнул ведущий.

По словам журналиста, Россия, в отличие от СССР, не построена на идеологии социализма-коммунизма. Познер считает, что развитию страны препятствуют негативные реакции многих россиян на бизнес.

«Бизнесмен — это, как правило, богатый человек, который украл деньги у меня. Вот кто такой бизнесмен для многих», — заметил Познер. Журналист заключил, что в такой атмосфере бизнесу трудно развиваться, в особенности малому и среднему.

Ранее Познер перечислил причины негативного отношения россиян к демократии. По его мнению, презрительное отношение граждан к понятиям «либерализм» и «демократия» объясняется, в частности, неграмотностью.