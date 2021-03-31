Прилет Познера в Грузию вызвал акцию протеста

Прилет телеведущего Владимира Познера в Тбилиси вызвал акцию протеста. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Отмечается, что протестующим не понравились слова ведущего о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Познер прилетел в грузинскую столицу, что отпраздновать свой 87-й день рождения. Протесты проходят рядом с гостиницей, где остановился телеведущий. Участники акции также сообщили в Инспекцию труда о том, что отель-ресторан, Познер и его гости нарушили действующий в Грузии комендантский час.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. В 2018 году независимость двух республик признала Сирия.