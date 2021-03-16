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В Грузии рассказали о возможности для налаживания отношений с Россией

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Нино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе рассказала о возможности для налаживания отношений с Россией. Об этом оппозиционер заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА Новости.

Бурджанадзе отметила, что единственный человек, который может позитивно или негативно повлиять на российско-грузинские отношения, — это президент России Владимир Путин. Политик подчеркнула, что как бы это не было сложно, вести диалог с Москвой необходимо. При этом, по ее словам, если есть желание что-то изменить, то надо разговаривать с тем, кто может реально повлиять на политику.

Оппозиционер также заметила, что, безусловно, между Москвой и Тбилиси есть серьезные проблемы. Так, она добавила, что признание Россией Абхазии и Южной Осетии является очень тяжелым моментом для Грузии.

Ранее бывший спикер парламента Грузии рассказала, что в массовом сознании населения страны, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный. Она пояснила, что в свое время этому способствовала политика «Национального движения» и Михаила Саакашвили.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. В 2018 году независимость двух республик признала Сирия.

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