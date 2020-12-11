Грузия признала важность диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала парламент искать новые подходы к урегулированию ситуации с Абхазией и Южной Осетией, не отказываясь от диалога с Россией, передает "Интерфакс".

По ее словам, для этого Грузии придется «выйти из самоизоляции» и признать важность развития отношений с Москвой.

«Для преодоления замороженных конфликтов нам нужны новые подходы. Мы можем не верить, что диалог может дать результат (...), но нельзя, в отличие от наших международных партнеров, быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии», — сказала Зурабишвили.

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Грузинский лидер отметила, что отказ от переговоров с Россией может привести к потере всех рычагов влияния на ситуацию и полной «заморозке процесса». При этом, по ее мнению, Тбилиси не должен соглашаться на территориальные уступки и признание независимости республик.

Зурабишвили также подчеркнула, что для сближения с народами Абхазии и Южной Осетии Грузии недостаточно апеллировать к их «оккупации». Речь идет о том, что Тбилиси не признает независимость республик и считает, что их территории заняты Россией.

Ранее грузинские власти неоднократно заявляли, что без решения проблемы с непризнанными республиками страна не сможет претендовать на членство в НАТО. В 2019 году глава Союзнического офиса Североатлантического альянса в Тбилиси Розария Пуглиси сообщил, что вопрос вступления Грузии в военный блок не будет рассматриваться до урегулирования всех территориальных споров.