ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России за войну 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил обвинения Грузии в адрес России за «пятидневную войну» в 2008 году. Вердикт опубликован на сайте суда.

В частности, в решении суда говорится о том, что на Россию не может возлагаться ответственность по статье 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие во время активной фазы военного конфликта 8 — 12 августа 2008 года. Статья конвенции предусматривает обязательство сторон обеспечивать соблюдение прав человек каждому, кто находится под их юрисдикцией. «Тем самым суд отклоняет эту часть иска», — говорится в заявлении.

Вместе с тем суд постановил, что Россия взяла под фактический контроль территории Южной Осетии, Абхазии и так называемой буферной зоны в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, то есть до момента официального вывода российских войск. При этом судьи сочли, что и после этого на территориях сохранялось российское присутствие, а власти Южной Осетии и Абхазии зависели от России. Тем самым, по мнению суда, Москва сохранила фактический контроль над этими территориями.

«Поэтому суд пришел к выводу, что на Россию может возлагаться ответственность по статье 1 Конвенции (обязательство соблюдать права человека) за инциденты, происшедшие после прекращения военных действий, то есть после заключения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года», — говорится в вердикте.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. В 2018 году независимость двух республик признала Сирия.