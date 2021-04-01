Познер объяснил отсутствие комментариев о протестах в Тбилиси

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал отсутствие комментариев по поводу протестов в Тбилиси, связанных с его приездом. Своим мнением интервьюер поделился в Instagram.

«Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — написал Познер. Он также отметил, что по этой же причине отказался от участия в программах на тему случившегося.

Подписчики отреагировали на слова журналиста по-разному. Часть поздравили его с прошедшим днем рождения, часть выразили слова поддержки, некоторые фолловеры, напротив, раскритиковали Познера, а один человек пригласил его посетить Армению.

Прилет журналиста в грузинскую столицу вызвал массовую акцию протеста. Демонстрантам не понравились сделанные ранее заявления Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

Позднее полиция оштрафовала журналиста и еще около 30 человек за намерение провести массовое мероприятие по случаю его 87-летия.