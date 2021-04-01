Грузинская полиция оштрафовала Познера и его друзей

Грузинская полиция оштрафовала российского телеведущего и журналиста Владимира Познера и еще около 30 человек за нарушение карантинных мер по коронавирусу во время визита в столицу республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

По данным ведомства, штраф телеведущему и его друзьям никак не связан с прошедшими из-за его приезда акциями протеста. Журналист понес наказание за то, что решил отпраздновать свой 87-й день рождения и организовал массовое мероприятие в условиях пандемии.

В пресс-службе отметили, что помимо этого крупный штраф был выписан гостинице, в которой должен был состояться праздник. В настоящее время Познер уже покинул страну и находится в России.

Ранее сообщалось, что прилет Познера в Тбилиси вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».