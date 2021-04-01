Познер прокомментировал протесты в Грузии из-за своего прилета

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию в Грузии из-за своего прилета для празднования 87-летия в Тбилиси. Его слова в четверг, 1 апреля, приводит РИА Новости.

Перед зданием гостиницы, в которой остановился ведущий, начались столкновения между полицией и участниками оппозиционной акции.

Комментируя ситуацию, Познер заявил, что находится в безопасности. «Я сейчас в гостинице. В безопасности», — рассказал он. На вопрос о том, кто сейчас обеспечивает ему безопасность, ведущий ответил, что этим занимается полиция.

Познер пояснил, что прилетел в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения, и собирался вернуться в Россию 3 апреля. «Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше», — заключил он.

1 апреля Владимиру Познеру исполняется 87 лет.

Ранее сообщалось, что прилет Познера в Тбилиси вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. В 2018 году независимость двух республик признала Сирия.