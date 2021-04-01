Познер покинул Грузию после протестов из-за его визита

Российский журналист Владимир Познер покинул Грузию из-за протестов в связи с его визитом для празднования 87-летия. Об этом сообщил грузинский Первый канал.

Телеведущий утром в четверг, 1 апреля, вылетел из Тбилиси в Россию, хотя планировал уехать из страны через несколько дней.

Также канал заявил, что Познер и его гости покинули отель через оцепление полиции.

Ранее Познер прокомментировал ситуацию: «Я сейчас в гостинице. В безопасности».

Ранее сообщалось, что прилет Познера в Тбилиси вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. В 2018 году независимость двух республик признала Сирия.