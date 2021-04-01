Премьер-министр Грузии оценил действия Познера по «закону об оккупации»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что российский журналист Владимир Познер не нарушал «закон об оккупации». Он оценил соответствие действий телеведущего грузинскому законодательству, передает портал 1TV.

По словам Гарибашвили, Познер и сопровождавшие его лица въехали в страну в полном соответствии с законом.

Однако, отметил политик, нарушение Познером правил о противодействии распространению коронавируса недопустимо, на что соответствующие ведомства незамедлительно отреагировали.

«Владимир Познер, который также является гражданином США, не нарушал закон об оккупации. Он часто бывает в Грузии с паспортом США. Это был очередной частный визит. Кроме того, согласно постановлению правительства, у него и сопровождающих его лиц был так называемый ковид-паспорт, а также отрицательный результат ПЦР-теста. Они въехали в страну в соответствии с законом», — пояснил Гарибашвили.

Ранее сообщалось, что полиция оштрафовала российского телеведущего и журналиста Владимира Познера и еще около 30 человек за нарушение карантинных мер во время визита в Грузию. Помимо этого, крупный штраф был выписан гостинице, в которой должен был состояться праздник. В настоящее время Познер уже покинул страну и находится в России.

Прилет журналиста в Тбилиси вызвал массовую акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

Закон Грузии «Об оккупированных территориях» устанавливает особый правовой режим на территориях Абхазии и Южной Осетии. В документе они фигурируют как Абхазская Автономная Республика и Цхинвальский регион. Одно из основных положений закона заключается в том, что Россия объявлена государством, осуществляющим военную оккупацию этих территорий.