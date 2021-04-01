Стала известна реакция Познера на акцию грузинских протестующих

Владелец тбилисского «Винотеля» Бено Кашакашвили рассказал о реакции тележурналиста Владимира Познера на акцию протеста, после которой он был вынужден вернуться в Россию. Об этом стало известно корреспонденту газеты «Взгляд» в Тбилиси.

«Для Владимира Познера такая встреча была неожиданной, у него была плохая реакция», — сказал Кашакашвили.

По его словам, Познер приезжает часто и пропустил только прошлый год из-за пандемии коронавируса. «Это была очень тяжелая ночь. Гости уехали и больше не приедут», — считает владелец отеля.

Отвечая на вопрос журналиста, почему были нарушены положения комендантского часа и работал ресторан отеля, Кашакашвили сказал, что это было связано с поздним прибытием Познера и сопровождавших его лиц. Он отметил, что «не заслуживает такого большого штрафа» — отель оштрафован на 10 тысяч лари (примерно 3 тысячи долларов).

Ранее сообщалось, что полиция оштрафовала российского телеведущего и журналиста Владимира Познера и еще около 30 человек за нарушение карантинных мер по коронавирусу во время визита в Грузию. Помимо этого, крупный штраф был выписан гостинице, в которой должен был состояться праздник. В настоящее время Познер уже покинул страну и находится в России.

Прилет журналиста в Тбилиси вызвал массовую акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».